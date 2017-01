Sema vira alvo de cobiça

Com a decisão do vice-governador Carlos Fávaro em deixar no mês de março a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, o PSD requer a manutenção do espaço, ainda que exista um acordo prévio para o PSB assumir a secretaria. Agora, é o PSDB, partido do governador, que avalia indicar um nome para ocupar a pasta.