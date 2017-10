JANAIARA SOARES/GD

O secretário-chefe da Casa Civil, Max Russi (PSB) afirmou que só aguarda a janela partidária para poder sair da legenda que hoje é comandada pelo deputado federal Valtenir Pereira. De acordo com ele, partidos em crescimento como o Solidariedade que tem como presidente o prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio são os mais bem avaliados por ele para poder se filiar.

“Recebi convites de muitos partidos. PP, DEM, PSDB. Mas ainda não tenho nada definido. Confesso que o Solidariedade é um partido que eu admiro e me filiaria com tranquilidade”, disse o deputado licenciado.

Russi que assumiu a pasta mais “espinhosa” da gestão Pedro Taques (PSDB), afirmou que o cenário eleitoral de 2018 ainda é indefinindo. Os grupos de oposição e situação no Estado vêm sofrendo com os escândalos de corrupção. De um lado, 17 dos 24 atuais deputados estaduais são investigados por suposta participação em esquemas na gestão Silval Barbosa (PMDB). Do outro, o governo tucano sofre baixas em seu staff por causa das investigações do esquema de escutas ilegais denominado “grampolândia pantaneira”.

“Vai ser uma eleição diferenciada, a população de uma maneira geral vai ser muito mais seletiva no seu voto, vai fazer uma análise muito maior do político porque está tendo uma noção clara da importância que tem o voto. Existe uma desilusão, a população não está acreditando no homem público, mas entende também que a solução da crise passa pela política”, disse o secretário.