O Ministério Público Estadual (MPE) investiga, por meio de inquérito civil, esquema de cobrança de propina por parte de policiais militares de Várzea Grande para liberação de veículos apreendidos no município em blitz, onde de acordo com o procedimento, assinado pelo promotor de Justiça, Deosdete Cruz Júnior, as investigações são oriundos de Ação Criminal que tramita na 11ª Vara Criminal Especializada Justiça Militar, contra os Cabos da PM, Celso das Neves Rodrigues e Mauricio Alves da Guia, ambos lotados em Várzea Grande.