Soltura esfria delação de Alan Malouf

A decisão da Justiça em revogar a prisão preventiva do empresário Alan Malouf esvaziou a possibilidade, neste momento, do mesmo em firmar uma delação premiada que pudesse comprometer a gestão estadual. Alan Malouf soi solto às vésperas do Natal por uma juíza substituta que não atua diretamente no caso.