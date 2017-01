Bezerra emplaca aliado no governo Temer

O eterno presidente do diretório estadual do PMDB, deputado federal Carlos Bezerra, deu mostras de que anda prestigiado com o presidente da República, Michel Temer (PMDB).

O parlamentar emplacou o presidente do diretório estadual do PMDB, Clóvis Cardoso, para exercer o cargo de Diretor de Obtenção de Terras e Implantação de Projetos de Assentamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Anteriormente, havia emplacado Rodrigo Rodrigues para a diretoria do Departamento de Gestão da Saúde Indígena, da Secretaria Especial de Saúde Indígena, do Ministério da Saúde. E ainda favoreceu a esposa, Teté Bezerra, que assumiu a Secretaria Nacional de Qualificação e Promoção do Turismo do Ministério do Turismo.