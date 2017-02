Tweet no Twitter

Fraude em concurso

MPE aber investigação na educação de MT

A Secretaria de Educação de Mato Grosso está novamente no centro do furcação em razão de novas investigações do Ministério Público Estadual (MPE).

Desta vez, o promotor Mauro Zaque converteu um procedimento preparatório em inquérito civil público para investigar a suspeita de que não foi obedecido o critério de ordem de classificação do concurso público para a convocação de técnicos administrativos.

Já foram solicitados diversos documentos para apurar a suspeita de fraude.