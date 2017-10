Da Redação Extra MT

O Ministério Público de Mato Grosso, por meio do Núcleo de Ações de Competência Originária (Naco), ofereceu denúncia, contra a prefeita de Juara, Luciane Bezerra (PSB), por fraude em licitação.

Além da Prefeita, o chefe de gabinete da Prefeitura Municipal, Antonio Batista da Mota; o procurador-geral do município, Leornardo Fernandes Maciel Esteves; e o empresário Valdeir Francisco de Souza, proprietário da empresa V.F. de Souza Fotografia- ME também foram denunciados.

Os agentes públicos são acusados de promover dispensa indevida de procedimento licitatório para a contratação direta de empresa de agência de publicidade.

O valor do contrato é de R$ 240 mil. “Os denunciados consumaram todos os atos executórios do procedimento indevido de dispensa de licitação, sob o fundamento de que havia urgência na contratação de uma agência de publicidade para divulgar as ações do poder público, especialmente aquelas voltadas à saúde e ao calendário escolar”, diz a denúncia.