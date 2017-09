Tweet no Twitter

O empresário Alan Malouf pediu à Justiça o perdão judicial. Ele é Réu em uma das ações penais decorrentes da Operação Rêmora. A solicitação faz parte de suas alegações finais, documento protocolado junto à 7ª Vara Criminal de Cuiabá. A justificativa para a medida está no fato de que, por ter confessado os crimes a ele imputados, bem como apontado outros participantes do esquema, indicando os caminhos para a investigação, Malouf faria jus aos benefícios concedidos a pessoas que firmam acordo de colaboração premiada, conforme, inclusive, entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).