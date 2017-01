Chapada vive dias difíceis

A prefeita eleita de Chapada dos Guimarães, Thelma de Oliveira (PSDB), assumiu o comando anunciando um Plano Emergencial de 90 dias para a cidade, que recebeu do interventor Ciro Rodolpho Gonçalves. No entanto, uma dívida de R$ 9 milhões inviabiliza e muito as ações do seu plano de governo. O município tem dificuldades até para pagar salários.