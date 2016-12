Servidores sentem saudades de Silval

Muitos, pelo menos entre os servidores públicos e porque não dizer populares além do comércio e da indústria estão com saudades do governo Silval Barbosa. Os fatos não deixam ele ser esquecido, pois nos anos anteriores a certeza do pagamento de salário é certa e correta, lembrando que este pagamento é que faz girar a economia do comércio e da industria.