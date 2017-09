Alcione dos Anjos, repórter do GD

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) concede liberdade ao prefeito de Jangada (75 km de Cuiabá), Ederzio de Jesus Mendes, conhecido pelo apelido de “Garrincha” (PSDB) e mais 3 servidores da prefeitura do município. Eles foram presos pela Polícia Civil na manhã de quarta-feira (30) por fazer uso de maquinário público em uma propriedade particular na cidade vizinha, Acorizal (a 62 km).

Reprodução



O habeas corpus foi concedido na tarde desta quinta-feira (31) pelo desembargador Gilberto Giraldelli. Além de Garrincha conquistaram a liberdade provisória o secretário de Obras do município, Marcos Antônio Bernadino, e os servidores Otoniel Firmino da Cunha e Deoma Rocha Azambuja.

A advogada Débora Faria, que representa o prefeito e dos servidores, ingressou ainda na quarta-feira com pedido de liberdade dos acusados. Argumentou que a prisão representa “constrangimento ilegal” e que a cessão de maquinários para propriedades particulares está “amparada na legislação municipal” e apontando que a prefeitura promovia diversas parcerias com empresas visando fomentar a economia da região.

No entendimento do desembargador Giraldelli não existe provas concretas da denúncia, pois não existe processo investigativo contra os acusados. “Por se tratar de modalidade de prisão pre-processual, imposta antes da própria instauração das apurações, a custódia derivada do flagrante deverá ser, tão logo comunicado o juízo, imediatamente relaxado ou convolado em prisão preventiva, ou mesmo concedida a liberdade provisória ao segregado”, diz trecho da decisão.

Caso

A Promotoria de Justiça de Rosário Oeste (a 128 km) recebeu denúncia informando que o arrendamento do curtume Jangada, localizado em Acorizal estaria há mais de 30 dias utilizando irregularmente uma pá-carregadeira e a patrola da Prefeitura de Jangada, prejudicando obras em benefícios dos moradores do município, já que uma comunidade rural havia pedido que o maquinário fosse empregado na localidade e sem explicações, não foi atendida.

Ao apurar a denuncia, investigadores encontraram o maquinário da prefeitura de Jangada no curtume. No local, os funcionários Otoniel Firmo da Cunha, 29, e Deomar Rocha Azambuja, 47, trabalhavam no beneficiamento da área.

Durante a abordagem, um dos funcionários informou que trabalhavam na área a mando do prefeito de Jangada, Ederzio. Outra máquina que era usada no local também foi confirmada pertencer a prefeitura de Jangada.

Diante do flagrante, a equipe policial liderada pelo delegado Walter de Melo Fonseca Junior, foi até a prefeitura de Jangada, e deram voz de prisão ao secretário de Obras do município, Marcos Antonio, e ao prefeito Garrincha.

Os funcionários Otoniel e Deomar foram autuados em Acorizal e o flagrante do prefeito e do secretário lavrado na Delegacia da Polícia Civil de Jangada.

Maquinários estão apreendidos e trancados no arrendamento do curtume Jangada e passarão por perícia. As máquinas devem retornar ao município de Jangada, para emprego em obras públicas.

Gestores vão responder por “apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio”, de acordo com decreto lei 201.