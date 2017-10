A ex-prefeita e ex-vereadora por Várzea Grande e ex-deputada estadual, Sarita Baracat (PMDB), faleceu em sua residência no final da noite desta segunda-feira aos 86 anos após uma parda cardíaca. Ela era considerada uma referência política na segunda maior cidade do Estado e morreu em casa na região central após passar mal ao lado do filho Fernando Baracat.

Uma ambulância do Samu (Serviço Médico de Urgência) chegou a ser acionada, mas quando chegou ao local, já constatou o óbito. Ela atravessava problemas de saúde diante da hipertensão arterial.

O velório ocorre a partir das 8h desta terça-feira no CEPAC, ao lado da igreja Nossa Senhora do Carmo, no Centro de Várzea Grande. O sepultamento será no período vespertino. Ela foi a primeira mulher a comandar um Executivo em Mato Grosso, exercendo entre 1967 e 1970 o cargo de prefeita de Várzea Grande.

Antes, em 1957, ela se elegeu parlamentar na “cidade industrial”. Casou-se em 1960 com o também ex-vereador Emanuel Benedito de Arruda “Caboclinho”, já falecido.

Entre 1978 e 1982, foi eleita deputada estadual. Professora, advogada e contadora por formação, lecionou as disciplinas de Sociologia, História e Geografia.

Sarita teve dois filhos: o colunista social Fernando Baracat e o ex-deputado estadual Nico Baracat (PMDB), que faleceu em acidente de carro em junho de 2012. Um dos netos de Sarita é o ex-vereador em Várzea Grande e atual secretário de Desenvolvimento Econômico, Kalil Baracat.

Além da política, Sarita era fanática por futebol e foi uma das fundadoras do Clube Esportivo Operário Varzeagrandense ao lado do irmão Rubens dos Santos. Em toda militância política, Sarita só teve um partido: o PMDB.

Foto: Andrea Lobo