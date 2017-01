Vereador paga caro pelo apoio

O vereador de primeiro mandato, Justino Malheiros (PV), já começou a pagar a fatura aos 24 vereadores que o apoiaram para a presidência do Legislativo. O parlamentar assumiu a função de porta voz a favor do aumento salarial de R$ 15,3 mil para R$ 18,950 mil, apesar da contrariedade da opinião pública em um momento de crise econômica. A maioria dos vereadores planejam derrubar o já anunciado veto do prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) e contam com Malheiros na linha de frente para serem favorecidos com salários maiores a partir de 2017.