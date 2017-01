Tweet no Twitter

Modernidade

O prefeito Emanuel Pinheiro tem explorado o Facebook para anunciar a escolha de secretarios municipais e também decisões como vetar o reajuste do próprio salário aprovado pela Câmara Municipal de Cuiabá. Se no exercício do cargo continuar neste ritmo, sua gestão vai ter tudo para ser inovadora na comunicação social.