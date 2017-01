MORTE DE TEORI

Conselheiro do TCE defende Moro no STF

Após a morte do ministro Teori Zavascki, em um acidente de avião na tarde de quinta-feira (20) em Paraty (RJ), o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), conselheiro Antônio Joaquim, defende que o presidente da República Michel Temer nomeie o juiz federal do Paraná, Sérgio Moro, para assumir a vaga que ficou aberta no Supremo Tribunal Federal (STF).

“Essa seria uma solução rápida e melhor vacina contra qualquer teoria de conspiração. Além de levar para o Supremo um magistrado que simboliza o clamor da sociedade brasileira no enfrentamento da corrupção”, explica.