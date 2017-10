Da Redação

O bairro Novo Colorado, localizado na região Oeste da Capital, irá receber 2,6 km de pavimentação. O local está sendo beneficiado pela Prefeitura de Cuiabá com programa “Minha Rua Asfaltada” que, somente neste ano, tem levado mais de 150 km de asfalto para 20 bairros de diferentes pontos da cidade. O plano de infraestrutura foi implantado pela atual gestão e tem como meta principal a execução de 600 km até o ano de 2020.

No Novo Colorado, o investimento feito para a realização das obras de drenagem, pavimentação, além da construção de calçadas e meio-fio, é de R$ 1.938.234,76. Os trabalhos na comunidade já se encontram em andamento, compreendendo a etapa de edificação da rede de galerias pluviais. A previsão é de que até março do próximo ano as 18 ruas inclusas dentro do cronograma de trabalho estejam cobertas com a massa asfáltica.

Durante a cerimônia de lançamento da obra, realizada neste sábado (14), o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, destacou que a ação de melhoria do bairro faz parte do novo modelo de administração adotado pela Prefeitura de Cuiabá, trabalhando de maneira humanizada e próxima da população. Conforme ele, por meio dessa medida, o Executivo tem buscado conhecer a realidade de cada comunidade, conseguindo assim dimensionar de forma eficiente as dificuldades para tomar decisões cada vez mais favoráveis em prol da população.

“A construção de asfalto é uma das ações do poder público que mais causa o sentimento de realização ao cidadão. O asfalto é o primeiro sonho de um morador, pois ele traz dignidade para comunidade e é sinônimo de saúde, qualidade de vida, autoestima, e valorização. Não é fácil morar em um bairro sem infraestrutura, sem o conforto e a comodidade que o povo merece. Por isso, lançamos o Minha Rua Asfaltada e estamos com essa meta arrojada, levando o pavimento para toda Cuiabá”, disse o prefeito.

O secretário municipal de Obras Públicas, Vanderlúcio Rodrigues, ressaltou que, cumprindo com a principal exigência do prefeito, todo processo da obra está seguindo um planejamento que visa assegurar a qualidade e durabilidade da malha viária. Para garantir a longevidade da infraestrutura, o pavimento utilizado será o do tipo Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), um dos modelos de revestimentos mais recomendados para serviços de grande porte.

“Essa foi uma determinação que o prefeito passou para a Secretaria de Obras. No início da gestão ele já solicitou que nossa equipe técnica fizesse um projeto que contemplasse o Novo Colorado e hoje estamos vendo o resultado do trabalho da gestão Emanuel Pinheiro”, comentou Vanderlúcio.

A presidente da Associação de Moradores do Novo Colorado, Ugolina Cesária Cruz, lembrou que a pavimentação completa do bairro é uma demanda antiga dos moradores que pode ser classificada como a realização de um sonho. Ela destacou ainda que tem acompanhado e aprovado o ritmo das obras.

“Moro aqui já tem uns 20 anos e são 20 anos lutando por isso. É uma satisfação imensa, pois é uma ação muito importante para quem convive com a poeira e lama diariamente. Tenho observado toda semana o andar das obras e quero parabenizar os trabalhadores, que estão fazendo um trabalho excelente”, finalizou a presidente.

Participaram do ato os secretários municipais de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa, de Ordem Pública, Leovaldo Sales, de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, Wilton Coelho, de Cultura, Esporte e Turismo, Francisco Vuolo, de Inovação e Comunicação, José Roberto Amador, o secretário-adjunto de Relações Comunitárias, Jonail da Costa, e o secretário extraordinário dos 300 anos, Júnior Leite. Além deles, também estiverem presentes os vereadores Toninho de Souza, Marcos Veloso, Luis Claudio e Misael Galvão.