Oeste de Mato Grosso

Eumar Novacki vai adotar medidas para enfrentar crise

Depois de ouvir prefeitos de 14 municípios da região oeste de Mato Grosso, o ministro interino da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Eumar Novacki, decidiu atuar em duas frentes para resolver problemas enfrentados pelos produtores. Em um primeiro momento, ele pediu um documento com informações sobre a produção, os motivos do fechamento de dois frigoríficos, o desemprego e as sugestões para reabrir os estabelecimentos por meio de cooperativas.

Em outra frente, o Ministério da Agricultura vai implantar na região o programa Agro+ Produtor Rural. O programa vai oferecer assistência técnica, extensão rural e apoio para a formação de novas cooperativas, especialmente na produção de leite e na piscicultura. A iniciativa deve beneficiar, inicialmente, cerca de 400 produtores.