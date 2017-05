Leonid El Kadre de Melo, 33 anos, preso em Mato Grosso por supostamente orquestrar uma ação terrorista durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro, foi condenado a 15 anos e 10 meses de prisão. Além dele, outras sete pessoas foram condenadas. A decisão é do juiz federal da 9ª Vara Federal do Paraná, Marcos Josegrei da Silva, proferida na tarde desta quinta-feira (4).

Todos foram presos durante a operação “Hashtag”, da Polícia Federal, acusados de fazer parte da mesma célula da organização terrorista Estado Islâmico, no Brasil. Desde então, Leonid está preso na Penitenciária Federal de Segurança Máxima em Campo Grande (MS).