Alan Malouf firmaria delação premiada

O jornalista Lauro Jardim do jornal OGlobo informou em sua coluna que o empresário Alan Malouf está prestes a firmar delação premiada com o Ministério Público Estadual para desvendar esquemas de corrupção em Mato Grosso que comprometeriam até o governador Pedro Taques (PSDB). Nos bastidores, se comenta que suas revelações se estenderiam a outras investigações em andamento pelo MPE. Vale lembrar que Alan Malouf é suspeito de lavar dinheiro em favor do grupo político do ex-governador Silval Barbosa.