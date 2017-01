Tweet no Twitter

Problemas de gestão serão apontados

A ideia do PMDB é expor ao máximo problemas estruturais das recém inauguradas obras Orla do Porto e Parque das Águas e alertar a população a respeito da herança deixada na saúde pública com filas quilométricas de espera de populares aguardando atendimento. O processo eleitoral de 2018 só começou.