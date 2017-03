PÉ DE GUERRA

MPE, TCE e TJ pressionam por duodécimo

O Ministério Público Estadual (MPE) não anda nada satisfeito com a proposta do governador Pedro Taques (PSDB) de adiar para 2018 o pagamento dos duodécimos pendentes. Uma crise institucional pode surgir. O Tribunal de Contas do Estado (TCE) e o Tribunal de Justiça (TJ) também sinalizam insatisfação e batem o pé para que as medidas sejam cumpridas.