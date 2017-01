Mauro Mendes vira alvo

O discurso do deputado federal Carlos Bezerra (PMDB) de atacar as obras Orla do Porto e Parque das Águas, bandeiras da gestão do prefeito Mauro Mendes (PSB), já é considerada uma estratégia do PMDB para destruir a imagem de bom gestor de Mendes, considerado uma das opções para concorrer ao governo do Estado em 2018.