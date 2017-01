Presente de Natal

Taques agrada agronegócio

O governador Pedro Taques (PSDB) sancionou a reforma do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab) com alterações que irão proporcionar, já em 2017, investimentos na ordem de R$ 730 milhões na melhoria da infraestrutura de transporte de Mato Grosso. A série de mudanças na Lei 7.263/2000, criada pelo então governador Dante de Oliveira (falecido), consta no Diário Oficial do Estado que circula nesta quinta-feira (29). O investimento em rodovias atende uma reivindicação do agronegócio liderada pelas entidades Aprosoja e Famato.