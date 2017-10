Semana começa com segunda-feira (2) chuvosa em vários pontos de Mato Grosso, inclusive a capital, e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) alerta que há risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas. Refere-se a chuva de granizo, vendavais, precipitações intensas e muitos raios em diversas cidades em diferentes Estados.

“Na segunda-feira dia 02/10, frente fria deverá continuar avançando sobre o Brasil e a tendência é que esse deslocamento gere forte instabilidade entre o Mato Grosso do Sul, centro-sul do Mato Grosso e de Rondônia, sul de Goiás, norte e centro-leste do Paraná, centro-leste de Santa Catarina, grande parte de São Paulo, triângulo e sul/sudeste de Minas Gerais”, diz trecho do alerta.

O aviso de tormentas destrutiva vale para o Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país.

Na capital, a previsão do Inpe para hoje é de 90% de chances de precipitação.

Temperatura amena, mínima de 22 graus e máxima de 24, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Umidade do ar alta: 75%. Outras informações meteorológicas, do Inpe e do Climatempo, indicam temperaturas maiores: 30 e 36 graus.

Chuva e temperatura alta (36 graus) em Rondonópolis e Sinop (34), Barra do Garças (36) e Comodoro (31).