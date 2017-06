O RETORNO DE VALTENIR

Valtenir se filiou ao PSB na última quarta-feira (14), em Brasília, sob as bênçãos do presidente nacional Carlos Siqueira. Ele percorreu alguns municípios no último fim de semana e disse ter sido “bem recebido” pelos prefeitos. Por fim, disse que o deputado federal avalia disputar o Senado em 2018, o que pode inviabilizar uma eventual candidatura do ex-prefeito de Cuiabá Mauro Mendes, como era esperada.

Por outro lado, a cúpula que comandava o PSB em nível estadual continua não aceitando a decisão do presidente nacional da sigla, e o grupo definiu que tentará todas os meios para retomar o controle do partido e, em caso de derrota, a debandada é tida como certa.