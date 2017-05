Em decisão no dia 11 deste mês, o corregedor do Conselho Nacional de Justiça, ministro João Otávio Noronha, determinou que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso investigue num prazo de 60 dias a conduta ética e profissional da juíza da Sétima Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Santos Arruda. A decisão do magistrado baseou-se numa reclamação disciplinar feita pelo ex-presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).