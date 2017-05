A Assembleia Legislativa de Mato Grosso vai marcar, nos próximos dias, a data da audiência pública para debater o atual modelo de escolha de conselheiros para o Tribunal de Contas. Esse foi um compromisso assumido com as entidades representantes dos servidores do TCE-MT, durante o lançamento da Campanha Conselheiro Cidadão, no último dia 19 de abril.

O deputado estadual Allan Kardec, autor da solicitação, explicou que está trabalhando firme para não deixar a oportunidade passar. “Vamos fazer essa audiência e ouvir o cidadão, que é o verdadeiro dono da vaga. Em seguida, vamos propor a normatização para que o próximo conselheiro do TCE seja escolhido dentro de um processo claro e transparente.”