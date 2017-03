Tweet no Twitter

VAGAS NO TCE

Deputados já pressionam para assumir duas vagas

A Assembleia Legislativa já dá como certa que vai preencher duas vagas no Tribunal de Contas do Estado (TCE). Uma das vagas reservadas ao Legislativo está aberta desde dezembro de 2014 com a renúncia de Humberto Bosaipo.

Em dezembro deste ano, o conselheiro Antônio Joaquim já anunciou sua aposentadoria. Embora a vaga pertença ao Executivo, os parlamentares pressionam para que o governador Pedro Taques (PSDB) indique um de seus representantes.

A ideia é contemplar na Corte de Contas os deputados Guilherme Maluf (PSDB) e José Domingos Fraga (PSD).