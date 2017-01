Afastado do TCE, conselheiro mantém salário de R$ 31 mil

Mesmo afastado do cargo por força de decisão judicial, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Sérgio Ricardo, vai continuar recebendo salário, desta vez, sem trabalhar. Pesa a suspeita de ter comprado a vaga de conselheiro do TCE de Alencar Soares por R$ 12 milhões. Isso é Brasil!