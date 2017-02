O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) retoma nesta segunda-feira (6) os depoimentos relacionados às novas investigações em andamento que apuram a suspeita de corrupção na Secretaria de Estado de Educação (Seduc), o que veio à tona com a Operação Rêmora deflagrada em maio do ano passado e que cumpriu três fases culminando na prisão do ex-secretário Permínio Pinto (PSDB).

Às 14h, está marcada o depoimento do empresário Luiz Fernando da Costa Rondon, proprietário da Luma Construtora, que confessou em depoimento perante à juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Arruda, o pagamento de propina ao ex-assessor especial Fábio Frigeri e ao empresário Giovani Guizardi para receber pagamentos pelos serviços prestados a Secretaria de Educação.

Rondon é um dos empresários que decidiu colaborar com a Justiça firmando termo de colaboração premiada. Outro delator do esquema, o empresário Giovani Guizardi, vai prestar depoimento na quarta-feira (8), às 14h. Ainda nesta segunda-feira (6), a partir das 15h, será a vez do ex-presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil (Sinduscon), Oscar Soares Martins.

Em seu primeiro depoimento aos promotores de Justiça, Luiz Fernando da Costa Rondon confirmou que usou a empresa Panamericana, de seu sogro, para atuar nas fraudes e aceitou assumir uma obra avaliada em R$ 4,8 milhões. Recebidas as primeiras parcelas referentes às medições, em Rondonópolis, Luiz Rondon pagou 3% do valor recebido em propina.

No total, foram seis pagamentos com dinheiro vivo que foram R$ 31,043 mil e R$ 14,527 mil e R$ 6.021,00; R$ 19.292,00; R$ 24.009,72; R$ 9.931,87.

De acordo com as investigações, a organização criminosa era composta pelo núcleo de agentes públicos, o núcleo de operação e o núcleo de empresários. O primeiro formado pelos servidores Wander Luiz dos Reis, Fábio Frigeri e Moisés Dias da Silva que estariam encarregados de viabilizar as fraudes nas licitações da Seduc mediante recebimento de propina.

Integrava o núcleo de operação Giovanni Bellato Guizzardi, Luiz Fernando da Costa Rondon e Leonardo Guimarães Rodrigues. São eles os mandatários dos servidores públicos e os encarregados de fazer os contatos diretos com os empresários que faziam parte do terceiro núcleo.

A Operação teve sua segunda fase, a “Locus Delicti”, que resultou na prisão de Permínio Pinto.

A terceira fase, batizada de “Grão Vizir”, culminou na prisão do empresário Allan Malouf. Ambos estão atualmente em liberdade.