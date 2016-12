Allan Malouf faria delação premiada?

A grande aposta na virada do ano é se o empresário Alan Malouf adere ou não a uma colaboração premiada com a Justiça e compromete assim o governador Pedro Taques (PSDB) e seus aliados em esquema de corrupção. No bolão de apostas, a maioria aposta em sim, Malou vai firmar delação para evitar pena superior a 50 anos de prisão. Malouf foi tesoureiro da campanha de Taques e está preso em razão da Operação Rêmora do Gaeco.