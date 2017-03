Da Redação/Extra MT

A mediadora Nalian Cintra, que atua com mediação judicial e extrajudicial em Cuiabá, realiza um almoço com o mediador internacional, David Santiago.

“A mediação e conciliação é uma tendência mundial na solução de conflitos. Com o advento do Novo Código de Processo Civil (CPC) de 2015, que passou a vigorar no ano passado, as modalidades que visam uma solução por meio de acordo entre as partes interessadas, tem ganhado mais espaço no judiciário brasileiro”, lembrou ela.

David Santiago vai estar em Cuiabá na próxima quinta-feira (23) para conversar com operadores do Direito sobre os aspectos da mediação e da conciliação.

David Santiago é inscrito na lista de mediadores do Ministério de Justiça de Portugal.

A palestra dele será durante o 2º Almoço com Mediação, que será realizado no Santa Oliva Pizza Ristrô, em Cuiabá, às 12h de quinta-feira.

Fonte: ZF Press