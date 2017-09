CARLOS DORILEO

Da Redação

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Feferal, determinou o afastamento de cinco conselheiros do Tribunal de Contas do Mato Grosso. São eles: José Carlos Novelli, Antonio Joaquim, Valter Albano, Waldir Teis e Sérgio Ricardo, que já se encontrava afastado.

Carros da PF cumpriram mandados no Tribunal de Contas e endereços ligados a conselheiros nesta manhã. Eles fazem parte da Operação Malebolge, que cumpre 64 mandados de busca e apreensão contra alvos delatados pelo ex-governador Silval Barbosa (PMDB).

Em relação ao Tribunal de Contas, o ex-governador revelou que um grupo de conselheiros teria solicitado cerca de R$ 56 milhões para não criar “empecilhos” ao ex-governador na execução das obras do programa MT Integrado. Os conselheiros beneficiados, segundo Silval, foram José Carlos Novelli, Valter Albano, Antonio Joaquim, Waldir Teis e Sérgio Ricardo.

O ex-governador disse que articulou pagamento por meio de contratos superfaturados. Em determinado momento, porém, o pagamento da propina atrasou e o TCE, por meio de uma medida cautelar, determinou a paralisação das obras.

Outro pedido de afastamento da Procuradoria Geral da República foi do prefeito de Cuiiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB). Este, no entanto, foi negado pelo ministro Luiz Fux. A falta de contemporaneidade dos fatos foi o motivo para o ministro negar o afastamento. “Não há que se falar em afastamento do prefeito Emanuel Pinheiro por conta de ato levado a efeito no cumprimento de mandato de parlamentar estadual”, diz a decisão.

OPERAÇÃO MALEBOLGE

A Polícia Federal e o Ministério Público Federal desencadearam nesta quinta-feira (14) a Operação Malebolge – 12ª fase da Ararath -, que tem como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal em 64 endereços. Não há mandados de prisão.

Participam da ação 270 pessoas dentre policiais federais e membros do MPF nos seguintes municípios: Cuiabá, Rondonópolis, Primavera do Leste, Araputanga, Pontes e Lacerda, Tangará da Serra, Juara, Sorriso, Sinop, Brasília e São Paulo.

Até o momento, os alvos identificados são os gabinetes dos deputados estaduais citados na delação do ex-governador. Já foram confirmados os gabinetes de Ondanir Bortolini (PSD) “Nininho”, Gilmar Fabris (PSD) e Baiano Filho (PSDB). Em Sorriso, policiais estão na casa do deputado estadual José Domingos Fraga (PSD), enquanto em Juara o alvo é a prefeita Luciane Bezerra (PSB).

Em Rondonópolis, o alvo é ex-deputado estadual Hermínio Barreto também é alvo. Em Araputanga, policiais estão em endereços ligados ao ex-deputado Airton Rondina “Português” e, em Pontes e Lacerda, policiais cumprem buscas contra o ex-deputado Antonio Azambuja.

O secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Carlos Avalone, também é alvo.

Em Brasília, os agentes da Polícia Federal estão na casa do ministro da Agricultura, Blairo Maggi. A residência dele em Rondonópolis e o prédio da Amaggi, em Cuiabá, também são alvos.