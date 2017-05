ALESSANDRA BARBOSA

O prefeito Emanuel Pinheiro e o vice-prefeito Niuan Ribeiro no Palácio Alencastro o presidente da OAB-MT, Leonardo Campos, com o objetivo de firmar parceira na realização da Conferência Estadual da Advocacia e no Encontro Nacional da Jovem Advocacia na OAB/MT, marcados para os dias 16 a 18 de agosto, no Centro de Eventos do Pantanal.

A conferência é o maior evento da gestão da OAB-MT, regimentado pelo estatuto que prevê que no segundo ano do mandato de cada presidente seja realizada. Também é preparatória para a Conferência Nacional, prevista para novembro. Em Mato Grosso, a data do evento foi escolhida em comemoração ao mês da advocacia (agosto).

Este ano, o evento está esperando cerca de quatro mil participantes entre advogados e operadores de direito, além de todas as faculdades de Direito de Cuiabá, que estarão presentes nos três dias de evento, discutindo os tópicos temáticos do encontro que é “Democracia, Cidadania e Inovações – mudança do poder judiciário em razão do processo eletrônico”.

Durante a visita, ocorrida na sexta-feira,12, o presidente do órgão convidou o prefeito para ser um dos palestrantes do evento. O prefeito é advogado e professor de Direito Constitucional. “Me sinto honrado de receber este convite do amigo e do colega de profissão Leonardo. E confirmamos nossa presença, eu e o Niuan, não como gestores, mas como advogados. E conte conosco nesta parceria”, afirmou o prefeito.

“Primeiro quero desejar ao prefeito junto com o seu vice Niuan Ribeiro que façam uma grande gestão e também porque sei que a advocacia, está aqui, muito bem representada. E colocamos a Ordem à disposição. Peço que chamem a Ordem, demandem a Ordem, sempre que for preciso”, reforçou Léo.

O vice-prefeito destaca a importância de eventos como a Conferência, que promove debates, discussões e troca de experiências, relacionados ao Direito. “Este encontro, voltado ao jovem advogado é essencial para o fortalecimento da nossa profissão. Além disso, serve para aproximar, o estudante de direito, ainda mais, ao mundo jurídico. Estarei presente para somar com a Ordem e, se possível inspirar outros jovens, que como eu, sempre quis ser advogado”, completou Niuan.