Aconteceu nesta terça-feira (14), a eleição da nova diretoria da Associação dos Procuradores do Estado de Mato Grosso (Apromat), que atuará no biênio 2017/2019. A posse da nova gestão deve ocorrer na última semana deste mês.

O novo presidente é o procurador do Estado Rodrigo Santos de Carvalho. A chapa única liderada por ele obteve 62 votos – num universo de 105 procuradores aptos ao processo eleitoral – o que representa 59% dos votos válidos. De acordo com a Comissão Eleitoral, não houve votos nulos ou contrários.

Conforme destacou o presidente eleito, o resultado da eleição é reflexo do trabalho desempenhado pela associação e os resultados que esse trabalho tem trazido aos procuradores do Estado.

“O pleito comprovou que o associado quer participar – seja ele ativo ou inativo. Esta é uma margem histórica com mais de 50% de participação, levando-se em consideração que a chapa não tinha concorrente. A adesão ao pleito demonstra a intenção de participação junto à gestão da Apromat, que não depende só da diretoria – e sim, da atuação de cada um”, disse Carvalho. Ele falou ainda que a nova gestão quer consolidar a participação de todos de maneira democrática.

Além da defesa das prerrogativas da carreira, entre as propostas defendidas pela chapa “União” estão a ampliação dos quadros de procuradores e servidores – acompanhando e incentivando os processos de concursos e seleções; a intensificação e o fortalecimento da advocacia pública; a modernização de serviços ao investir em sistemas de informatização para a aceleração de processos; e a implantação da Escola da Advocacia.

“Tivemos dois concursos recentemente que podem atender a necessidade jurídica de atuação no Estado por parte da Procuradoria. Um caminho que foi iniciado na gestão passada da PGE e tem continuado na atual. Mas, é preciso continuar a luta, visto que hoje temos 108 vagas de procurador e apenas 55 estão ocupadas”, comenta.

Carvalho disse que a Apromat continuará atenta ao desenrolar dessa questão – que não pode se restringir a um único avanço. “Precisamos modernizar a atuação da Procuradoria para que ela consolide a sua posição como o maior escritório de advocacia pública de Mato Grosso – sendo precisa e eficaz para resolver suas demandas”, defende.

Compondo pela terceira vez a diretoria da Apromat, a procuradora Fabíola Garcia, reforça que é preciso conquistar cada vez mais espaço perante todos os Poderes – não só pelo Executivo. “Além da conquista estrutural [quadro de profissionais e sede], precisamos buscar mais estrutura para que os procuradores e também as assessorias possam se desenvolver melhor. Esta é a minha terceira gestão, não consecutiva, e sempre estou disposta a ajudar os nossos procuradores – sejam eles ativos ou inativos”, pontua.

APROMAT – A associação atua há mais de 30 anos em Mato Grosso e atualmente possui cerca de 110 associados, entre ativos e inativos. A perspectiva é de que esse número aumente com a chegada dos novos procuradores, aprovados no último concurso público.

Prestes a encerrar a sua gestão, a procuradora do Estado Glaucia Amaral ressalta que é sempre pertinente refletir acerca do papel do advogado público para a materialização do Estado de Direito e dos Direitos Fundamentais do Cidadão – e, com isso, faz um balanço de seu trabalho à frente da associação.

“Foram quatro reeleições. Ou seja, dez anos de crescimento, construção e grandes lutas conjuntas – em que cada uma teve a sua batalha principal. Nesse intervalo de tempo, a carreira mudou de perfil e tive a grande honra de representá-la. Agradeço pela confiança dos colegas, desde a primeira vez e por tanto tempo, e parabenizo o Rodrigo – desejando que ele siga pela ‘União’, porque de fato este é o caminho”, disse Glaucia.

Glaucia pontua a responsabilidade de representar os advogados públicos de Mato Grosso. “A carreira tem muitos desafios e precisa ser valorizada, pois possui profissionais respeitados e capacitados – alguns, inclusive, foram meus professores. É um desafio e uma responsabilidade muito grande falar em nome deles”, ressalta.

Além da presidente Glaucia Amaral, a diretoria do biênio 2015/2017 é composta pelo vice-presidente Felipe da Rocha Florencio; pelo secretário-geral Rodrigo Santos de Carvalho; pelo 1º secretário Luiz Alexandre Combat de Farias Tavares; pelo tesoureiro Luiz Otávio Trovo Marques de Souza; pelo diretor de Atividades Culturais, Recreativas e Sociais Leonardo Vieira de Souza; pela Diretora de Previdência e Assistência Social Maria Luiza Vidal da Fonseca Castro Reis; pelos conselheiros fiscais Rogério Luiz Gallo, Terezinha Jesus da Rosa Milani e Carlos Antonio Perlin.

Fonte: Assessoria Apromat