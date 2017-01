Do montante de R$ 4 milhões autorizados de bloqueio pelo juiz da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Popular, Luis Aparecido Bortolussi Júnior, somente pouco mais de 10% foi encontrado nas contas bancárias dos acusados pelo Ministério Público Estadual (MPE) de participação em um esquema de compra de uma vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

No total, foi bloqueada a quantia de R$ 513.921,30 mil nas contas dos oito réus. No entanto, este valor não foi totalmente confiscado, com o bloqueio perfazendo o total de R$ 479.513,28 mil.

A maior parte do valor foi localizada nas contas bancárias do senador licenciado e atual ministro da Agricultura, Blairo Maggi (PP), que correspondeu a R$ 403.098,90 mil, mas liberados R$ 15.157,58 mil, e do conselheiro do TCE, Sérgio Ricardo, afastado do cargo por força de liminar, que atingiu R$ 106.729,54 mil, mas liberada a quantia de R$ 91.571,96 mil.

Não foi encontrada nenhuma quantia em dinheiro nas contas bancárias do ex-governador Silval Barbosa (PMDB) e do ex-secretário de Estado Eder Moraes, bem como do empresário Leandro Soares, filho do conselheiro aposentado do TCE, Alencar Soares.

Na decisão dada na quarta-feira (11), consta que foi encontrado apenas R$ 72,20 nas contas do conselheiro aposentado Alencar Soares e outros R$ 2,61 do ex-conselheiro Humberto Bosaipo.

O ex-deputado estadual José Riva (sem partido) tinha disponível apenas R$ 83,04 e do empresário Gércio Marcelino Mendonça Júnior, conhecido como Júnior Mendonça, outros R$ 3.935 mil. Como os valores foram considerados irrisórios, foram liberados pela Justiça.

Para garantir maior eficácia na restituição aos cofres públicos, a Justiça autorizou o sequestro de bens em contas bancárias e também de veículos. Porém, havia o registro de carros apenas nos nomes do ministro Blairo Maggi e do empresário Júnior Mendonça.

Nada foi encontrado em nome dos outros acusados. Ainda é aguardada informações de Cartórios para avaliar a possibilidade de bloqueio de imóveis.

Íntegra da decisão:

Deferida a medida liminar de indisponibilidade de bens dos réus até o limite de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), foi procedida a indisponibilidade de bens via Sistema BacenJud, Sistema RenaJud e Sistema Anoreg.

De acordo com o “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores com ações selecionadas (Transferências, Desbloqueios, Reiteração de Não Respostas)” emitido pelo Sistema BacenJud foram efetuados os seguintes bloqueios:

Réu: Alencar Soares Filho

Valor bloqueado e liberado: R$ 72,20

Réu: Humberto Melo Bosaipo

Valor bloqueado e liberado: R$ 2,61

Réu: Blairo Borges Maggi

Valor bloqueado: R$ 403.098,90

Valor liberado: R$ 15.157,58

Valor Transferido: R$ 387.941,32

Réu: Sérgio Ricardo de Almeida

Valor bloqueado: R$ 106.729,54

Valor liberado: R$ 15.157,58

Valor transferido: 91.571,96

Réu: Gercio Marcelino Mendonça Junior

Valor bloqueado e liberado: R$ 3.935,01

Réu: José Geraldo Riva

Valor bloqueado e liberado: R$ 83,04

Diante desses bloqueios e considerando que o sistema disponibilizado pelo Banco Central do Brasil não oportuniza a opção de transferência e vinculação imediata das importâncias bloqueadas aos autos, deverá ser procedida a transferência de todos os valores bloqueados para a agência bancária gestora da Conta Única (Banco do Brasil S/A, Agência 3834).

Para tanto, é imperativo que se proceda ao rastreamento dos valores transferidos para que, na sequência, sejam depositados na Conta Única do TJMT, de forma que as aludidas importâncias fiquem vinculadas à ação que originou o comando do bloqueio.

No tocante aos réus Silval da Cunha Barbosa, Eder de Moraes Dias e Leandro Valoes Soares não foram encontradas importâncias em suas contas a serem bloqueadas.

Procedida a pesquisa por meio do Sistema RenaJud nos registros dos veículos cadastrados e vinculados ao CPF/CNPJ/MF dos réus, foram bloqueados veículos de Gercio Marcelino Mendonça Junior e Blairo Borges Maggi.

Quanto aos réus Alencar Soares Filho, Humberto Melo Bosaipo, Sérgio Ricardo de Almeida, José Geraldo Riva, Silval da Cunha Barbosa, Eder de Moraes Dias e Leandro Valoes Soares veículo algum foi encontrado.

Em relação à diligência realizada para eventuais averbações da indisponibilidade de bens à margem da matrícula de imóveis de propriedade dos réus, alguns cartórios já responderam, conforme extratos em anexo. Aguardem-se novas comunicações.

Pelo exposto, determino:

a) Oficie-se à Diretora do Departamento da Conta Única, Sra. Cláudia Amorim, encaminhando uma via do “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores com ações selecionadas (Transferências, Desbloqueios, Reiteração de Não Respostas)”, fornecidas pelo Sistema BACENJUD, solicitando àquele Departamento a vinculação, ao presente feito, dos montantes transferidos.

b) Na medida em que forem chegando as respostas da Central Eletrônica de Integração e Informações dos Atos Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso – CEI, relativa a eventuais averbações da indisponibilidade de bens à margem da matrícula de imóveis de propriedade dos Requeridos, junte-as aos autos.

c) Anexe aos autos os extratos das diligências realizadas.

d) Dê-se efetivo cumprimento à decisão de Ref. 156.

e) No que diz respeito ao caráter de urgência dos atos processuais decorrentes desta decisão, alusivas à concessão das liminares de indisponibilidade de bens de todos os réus, proceda-se a intimação dos mesmos, nos moldes do Art. 2º c.c. o Parágrafo Único, do Art. 4º, ambos do Provimento nº 018/2016-CM, de 04/10/2016.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de janeiro de 2017.

Assinado Eletronicamente

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito