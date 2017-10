Da Redação Extra MT

A desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, revogou a decisão proferida em caráter de liminar pela Juíza Célia Regina Vidotti, da Vara de Ação Civil Pública e Ação Popular, e autorizou nesta segunda-feira (09/10) o retorno do secretário estadual de Comunicação Social, jornalista Kléber Lima, ao cargo.

O MPE, através dos promotores Mauro Zaque, Roberto Tuirin, André Luiz Almeida e Edinaldo dos Santos, denunciou Kléber Lima por suposta improbidade administrativa no âmbito do Gabinete de Comunicação do Estado. A magistrada de primeiro grau acatou os argumentos do Ministério Público e afastou o secretário proibindo-o de frequentar o Paiaguás e considerou os fatos gravíssimos demonstrando reiterada espúria.

O advogado Paulo Fabrinny, que atua na defesa de Kleber Lima, destacou que os áudios mostravam que Kléber Lima estava cobrando comprometimento profissional dos servidores.