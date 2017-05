Tweet no Twitter

Da Redação/Extra MT

O homem apontado como autor de uma tentativa de homicídio ocorrido em um assentamento rural do MST, no município de Nova Canaã do Norte (699 km ao Norte), foi preso poucas horas após a ação criminosa, durante trabalho integrado da Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar da cidade.

Cesar Kopp Leal, 26, foi autuado em flagrante pelos crimes de: tentativa de homicídio qualificado, com recurso que impossibilitou a defesa da vítima; porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; lesão corporal qualificada com implicações na Lei Maria da Penha e disparo de arma de fogo.

As diligências iniciaram na segunda-feira (01.05), após policiais militares serem chamados para atender a ocorrência de um homem armado em uma propriedade agrícola nas proximidades da MT-320. Segundo as informações, o suspeito estava ameaçando as pessoas.

No local, a guarnição deparou-se com um suspeito espancando outro homem que já estava caído no chão. Ao perceber a aproximação da viatura, o agressor conseguiu fugir para uma região de mata fechada.

No entanto, os policiais efetuaram a apreensão de uma espingarda calibre 32, usada para aplicar os golpes contra a vítima. A arma ainda estava com uma munição deflagrada, deixada pelo suspeito.

A vítima bastante feriada no rosto, perna e costas, foi socorrida e levada até o centro de Nova Canaã do Norte, para atendimento médico. Em seguida, a equipe de policiais civis da cidade foi acionada e em conjunto com os policiais militares, retornaram no local dos fatos onde surpreenderam o suspeito tentando fugir em uma motocicleta.

Com a chegada das forças policiais, César abandonou o veículo e correu novamente para dentro da mata. A motocicleta Honda CG 125 Titan foi apreendida e conduzida para Delegacia de Polícia.

Horas depois, ainda em continuidade, os policiais civis e militares acabaram localizando Cesar Kopp andando a pé na Rodovia MT-320, onde ele foi detido e confessou ter desferido os golpes contra a vítima.

O preso foi conduzido, interrogado pelo delegado de polícia Ruy Guilherme Peral da Silva. Testemunhas foram ouvidas e afirmaram que o detido agrediu por diversas vezes outras pessoas que vivem no assentamento com mordidas, além de violentar fisicamente sua própria mãe.

Depois de ser autuado em flagrante, Cesar Kopp foi transferido para a Cadeia Pública permanecendo à disposição da Justiça.

Assessoria: PJC/MT