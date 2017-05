Da Redação/Extra MT

Seis integrantes de uma quadrilha que roubou cerca de R$ 500 mil em defensivos agrícolas de uma empresa no município de Diamantino (208 km a Médio-Norte) foram presos em investigações desenvolvidas pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), em conjunto com policiais das Delegacias de Diamantino, Campo Novo dos Parecis e Polícia Militar dos dois municípios.

A carga foi recuperada em Campo Novo dos Parecis (396 km a Noroeste) juntamente com o caminhão roubado da empresa. Na ação, foi apreendido: N.C.S, 17, que vai completar 18 anos no dia 23 de maio; e presos: Dion Maylon Dias Camargo, 24, Jairo José Ferreira, Jeferson Messias Santana de Oliveira, que era vigia a empresa roubada; e Heliedson Silva Santana, Francisco Érik Gomes Conceição Santos.

O roubo a empresa ocorreu no dia 4 de maio, quando a loja já seria fechada. Dois homens armados e encapuzados se aproximaram anunciando o roubo. Os bandidos colocaram todos os funcionários para dentro da loja e ordenaram que as câmeras de vigilância fossem desligadas. Eles reviraram as gavetas e com violência verbal e física pediram para uma das vítimas a chave do portão, que até acesso o pátio onde estavam guardados os defensivos agrícolas.

Os bandidos ainda exigiram que fosse informado quais os produtos mais caros e depois obrigaram os funcionários a carregar os produtos no caminhão da empresa que estava estacionado no pátio.

Dois dias depois do roubo, os policiais prenderam três (Jairo, Jeferson e Heliedson) na posse do revólver usado na ação criminosa e celulares das vítimas. Na última terça-feira (17) outros três membros da quadrilha foram presos na posse dos defensivos agrícolas e do caminhão da empresa.

Fonte: Assessoria PJC