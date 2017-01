Da Redação com assessoria PJC

A Polícia Judiciária Civil recuperou 61 cabeças de gado, de um total de 74, que foram roubados de uma propriedade rural, no município de Poconé (104 km ao Sul). A investigação foi desenvolvida pelas Delegacias de Roubos e Furtos de Cuiabá, Várzea Grande, Delegacia de Poconé, com apoio das Regionais da Polícia Civil de Cáceres e Pontes e Lacerda. As diligências iniciaram no domingo (08) e seguiram até terça-feira (10).

O gado foi localizado depois da prisão em flagrante de duas pessoas pelo crime de roubo. Onze cabeças de gado foram recuperadas no domingo, em uma fazenda no município de Cáceres. Outras 35, em Pontes e Lacerda em uma fazenda; 5 bovinos encontrados dentro de um caminhão boiadeiro abandonado nas proximidades da BR 070, e mais 10 cabeças encontradas em Cáceres na terça-feira (10).

A ação criminosa iniciou na sexta-feira (06.01) e foi finalizada na madrugada de domingo (08), quando a Polícia Civil foi acionada e também iniciou as investigações, passando mais de 36 horas em campo para recuperação dos animais.

O delegado de Poconé, Olímpio da Cunha Fernandes Junior, explicou que os criminosos, cerca de 10 pessoas armadas, invadiram a fazenda e mantiveram presos o caseiro e sua família na sede da propriedade, sendo vigiados, enquanto caminhões boiadeiros contratados retiravam os animais do local.

A Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá foi acionada para apoio aos trabalhos investigativos e logo chegou ao cabeleireiro, W. S. R, em Cuiabá, que está envolvido no roubo. Com ele, os policiais encontraram algumas ferramentas roubadas como uma motosserra e uma máquina de lavar esmeril e outras.

De acordo com a Derf Cuiabá, após a identificação do cabeleireiro foi possível chegar a um dos mentores da quadrilha que roubou o gado. Trata-se de S. A., morador de Várzea Grande, mas localizado na região de Cáceres por policiais da Regional da PJC.

As investigações continuam pela Delegacia de Poconé, que trabalha na identificação de todos os membros da organização criminosa.