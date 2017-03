Da Redação/Extra MT

Mato Grosso registrou queda de 34% nas ocorrências de homicídio nos meses de janeiro e fevereiro de 2017, no comparativo do acumulado em 2017. De 1º de janeiro a 28 de fevereiro deste ano, foram 139 homicídios, enquanto que no mesmo período do ano passado foram registrados 211 assassinatos.

Em janeiro de 2016 foram contabilizados 113 homicídios em Mato Grosso. E janeiro deste ano fechou com 84 assassinatos. Já o mês de fevereiro de 2017 apresentou uma queda expressiva nos homicídios, com 55 registros, enquanto que no mesmo mês em 2016 foram totalizados 98 assassinatos em Mato Grosso.

A capital do Estado apresentou redução de 62% dos homicídios no comparativo do acumulado dos meses de janeiro e fevereiro do ano de 2016 em relação ao ano de 2017. Foram 17 assassinatos registrados nos dois primeiros meses deste ano e 45 no mesmo período do ano passado.

A redução que mais chama atenção foi a do mês de fevereiro deste ano, quando Cuiabá registrou sete homicídios. Uma queda de 75% se comparada ao mês de fevereiro de 2016, quando a capital contabilizou 28 assassinatos.

“Os resultados são fruto de um tripé: Investimentos do Governo em pessoal, equipamentos, viaturas e inteligência policial; metodologia de trabalho e planejamento integrado; e o mais importante, o comprometimento da tropa. Tudo isso tem feito a diferença na redução dos indicadores da criminalidade. Além disso, a participação da comunidade por meio dos Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs), as lideranças comunitárias, prefeitos, vereadores têm feito a diferença para chegarmos a esses indicadores”, avaliou o secretário de Estado de Segurança Pública, Rogers Elizandro Jarbas.

Os dados da Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal da Secretaria de Segurança Pública (Sesp) apontam ainda que 76% dos homicídios ocorridos em Cuiabá foram praticados com armas de fogo. Pela manhã e à noite são os períodos em que mais foram registrados assassinatos.

Na segunda maior cidade do Estado, Várzea Grande, a Segurança registrou 45% a menos de homicídios no comparativo do acumulado dos meses de janeiro e fevereiro do ano de 2016 em relação ao ano de 2017. Foram 17 assassinatos registrados nos dois primeiros meses deste ano e 31 no mesmo período do ano passado.

A redução mais expressiva ocorreu no mês de janeiro deste ano, quando o município registrou oito homicídios. Uma queda de 55,5% no comparativo ao mês de janeiro do ano passado, quando foram registrados 18 assassinatos.

A arma de fogo também é o meio mais empregado para a prática de homicídios em Várzea Grande, em 71% dos casos. Os dados destacam ainda que os assassinatos ocorrem na maioria das vezes na madrugada e durante a noite na cidade industrial.

Fonte: Sesp-MT