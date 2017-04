Da Redação/Extra MT

Um adolescente de 16 anos foi executado a tiros nas proximidades de um estabelecimento comercial, localizado na rua Acosse, no bairro Planalto, em Jaciara (146 quilômetros de Cuiabá), na noite desta quinta-feira (07.04). De acordo com a Polícia Militar, dois tiros atingiram a cabeça, dois embaixo das axilas, um no braço direito e outro nas costas. Ele faleceu no local.

Os militares isolaram a área e acionaram a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) para analisar as possíveis circunstâncias do crime. A motivação do assassinado será investigada pela Polícia Civil. Ninguém foi preso.

O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rondonópolis para exames de necropsia antes de ser liberado para os procedimentos fúnebres.

A funerária Bom Jesus informou, ao Só Notícias, que os familiares ainda não definiram horário e local de sepultamento.

Fonte: Só Notícias