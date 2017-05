Da Redação/Extra MT

O adolescente de 16 anos foi atingido por alguns disparos em um bar, localizado no bairro Tijucal, na noite desta quarta-feira (10.05). Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. De acordo com informações que constam no boletim de ocorrência, testemunhas relataram que duas pessoas chegaram ao estabelecimento em uma motocicleta e efetuaram os tiros.

Em seguida, os suspeitos fugiram tomando rumo ignorado. Policiais realizaram buscas, mas ninguém foi detido até o momento. Uma equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi até o local analisar a cena do crime e encaminhar o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia.

Até o momento, não se sabe a motivação do crime e o caso passa a ser investigado pela Polícia Civil.

Fonte: Só Notícias