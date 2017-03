Da Redação/Extra MT

Um criminoso que planejava assaltar uma loja na região central de Várzea Grande foi preso pela Polícia Judiciária Civil, na tarde de quarta-feira (29.03), em ação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos do município (Derf-VG).

O acusado, Felipe de Almeida Leite, 25, foi flagrado com uma pistola e várias porções de pasta base de cocaína e responderá pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

A prisão do suspeito aconteceu após a equipe de investigadores da Derf-VG receber informações de que Felipe planejava a prática de um roubo em uma loja no Centro de Várzea Grande. Diante da informação, policiais se deslocaram até a residência do acusado, onde foi possível constatar a veracidade da denúncia.

Em revista pessoal do investigado, policiais verificaram que Felipe portava na cintura uma pistola calibre 765, com sete munições do mesmo calibre. Em poder do suspeito, foi apreendido ainda um tubo com cerca de 100 pedras de pasta base de cocaína, uma porção de maconha, R$ 506 e um rádio HT, que copiava a frequência da Polícia Militar.

Diante da situação, o suspeito foi conduzido a Derf-VG, onde após ser interrogado foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Fonte: Assessoria | PJC-MT