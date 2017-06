Da Redação/Extra MT

No último final de semana, a Guarda Municipal de Várzea Grande, recuperou um veículo roubado, prendeu acusados por roubos e tráfico de entorpecentes, e atendeu a um caso de violência doméstica. A primeira ocorrência foi realizada no bairro Maringá I, onde um carro roubado estava em posse de quatro jovens, sendo um menor de idade. Os jovens também foram identificados como autores de um roubo à residência no bairro Capão Grande no mesmo final de semana. Em depoimento, as pessoas detidas declararam ter comprado o veículo Honda City preto, placa QBQ 3767 por R$ 1 mil, mas não souberam identificar o vendedor.

Com os jovens ainda foram encontrados celulares, cartões de crédito, jóias, dinheiro e um Certificado de Registro de Veículo (CRV) de uma motocicleta.

Em trabalho integrado entre policiais do 4º Batalhão da Polícia Militar (2º Comando Regional) e da Guarda Municipal de Várzea Grande, um homem de 24 anos, utilizando uma tornozeleira eletrônica, foi preso por tráfico de drogas por estar com 22 porções de maconha. Em local aberto, ocorria uma festa que reunia quase 100 pessoas as quais faziam uso de bebida alcoólica e ouviam som alto.

Na ação foram apreendidos 13 veículos, entre carros e motocicletas, e, aplicadas 21 multas de trânsito por diversas irregularidades verificadas na documentação pessoal e veicular dos condutores.

Ainda no final de semana a Guarda Municipal prendeu V.L.C.C., de 35 anos, após denúncia de agressão à sua esposa, R.M.M., de 48 anos. A vítima teria sofrido lesões no rosto e braço, além de ameaças. A denúncia foi comunicada pelo filho da vítima. O agressor foi encaminhado à central de flagrantes.

Fonte: Assessoria Prefeitura