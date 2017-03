Da Redação/Extra MT

Um dos autores do roubo de um veículo que teve como vítima um empresário de Rondonópolis (212 km ao Sul) foi preso pela Polícia Judiciária Civil, na quarta-feira (14.03), após ser identificado nas investigações da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) do município.

O suspeito Ney Dias Sizenandes Júnior, 21, foi flagrado com a motocicleta usada para prática do crime e com o documento do veículo da vítima. O segundo suspeito de participar do assalto já foi identificado e continua procurado pela Polícia.

O roubo aconteceu no sábado, 11 de março, quando dois homens armados, em uma motocicleta, abordaram a vítima quando ela chegava no portão de sua casa no bairro Cidade Alta. Na ação, os criminosos subtraíram a picape Fiat Strada do empresário.

Assim que foram acionados do crime, os policiais civis da Derf iniciaram as diligências nos bairros Parque São Jorge, Cidade de Deus e Residencial Farias, com base em denúncias de que os autores do roubo e motocicleta utilizada no crime estavam nessa região.

Na segunda-feira (13), os investigadores conseguiram identificar a casa de Ney, no Residencial Farias, passando a monitorar a residência. Somente na manhã de quarta-feira (14), o suspeito apareceu no local e abordado pela equipe policial. Com ele, os policiais encontraram a motocicleta Honda Titan utilizada no roubo e o documento do veículo da vítima.

O suspeito foi conduzido à delegacia, onde foi seguramente reconhecido pela vítima como um dos autores do roubo. Em interrogatório, Ney contou detalhes de como ocorreu o roubo e disse que chegou a guardar o veículo da vítima em sua residência no dia do crime, além de enviar fotos do carro e do documento para outras pessoas.

As investigações estão em andamento em buscas do segundo suspeito de participação no crime.

Fonte: Assessoria PJC