Da Redação/Extra MT

Dois homens acusados de atuarem em furtos ocorridos em Barra do Bugres (239 km a Médio-Norte) foram presos pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf-VG), da Polícia Judiciária Civil, na tarde terça-feira (28.03), quando chegavam ao município. A ação levou a prisão os acusados, Gabriel Fagundes, 22, e de Thiago Alexandre de Souza, 40, e resultou na recuperação dos objetos furtados pelos criminosos.

A prisão dos suspeitos foi realizada após a equipe da Derf-VG receber informações de que, os suspeitos de praticarem furtos no município de Barra do Bugres estavam em um veículo Renault Sandeiro, seguindo para Várzea Grande. Com base nas informações, os policiais civis conseguiram interceptar o veículo quando os suspeitos chegavam à cidade.

Com eles foram encontrados vários objetos, levantando ainda mais a suspeita do envolvimento dos suspeitos nos crimes. Em checagens no sistema, foi verificada duas ocorrências de furto qualificado, mediante rompimento de obstáculos, no município de Barra do Bugres, sendo as vítimas acionadas para fazer o reconhecimento dos objetos apreendidos em poder dos investigados.

Em continuidade as diligências, os policiais seguiram até a casa de Gabriel, no bairro Jardim Paula I, onde apreenderam uma porção de maconha, diversos aparelhos celulares e um HD externo. Na delegacia, os policiais verificaram as imagens do HD e constataram que se tratava de uma vítima de ocorrência de furto mediante arrombamento, ocorrido no dia 10 de janeiro, em Cuiabá.

Em interrogatório, Gabriel confessou os furtos nas residências das duas vítimas de Barra do Bugres, mas negou a atuação no furto na casa da vítima de Cuiabá. As vítimas foram restituídas após reconhecerem os objetos apreendidos.

Os dois suspeitos foram autuados em flagrante por furto qualificado duas vezes. Além deste crime, Gabriel responderá por receptação e uso de drogas.

Fonte: Assessoria | PJC-MT