Da Redação/Extra MT

A Polícia Judiciária Civil de Paranaíta (860 km ao Norte) esclareceu dois casos de homicídios ocorridos no município, com a prisão dos dois suspeitos identificados como autores do crime.

O acusado, Claudinei Cardoso Costa, conhecido como “Galego” foi identificado como autor do homicídio que vitimou Marcos Paulo Ronnau, ocorrido no dia 18 de março. O suspeito matou a vítima com disparos de arma de fogo e fugiu logo após o crime.

O suspeito, Ademar Fabrício, foi apontado como autor do segundo caso de homicídio. O crime ocorreu no dia 04 de abril, tendo como vítima João Maria dos Santos. Segundo as investigações, Ademar efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu.

Com a identificação dos suspeitos, os investigadores da Delegacia de Paranaíta conseguiram realizar a prisão dos criminosos, após trabalho de inteligência e monitoramento. Os dois suspeitos tiveram mandados de prisão preventiva cumpridos e foram encaminhados a Cadeia Pública de Alta Floresta.

Participaram da ação, os investigadores, Queli, Francisco, Tiago, Sidney, coordenados pelo delegado de Polícia Marcos Lyra.

Fonte: Assessoria PJC/MT