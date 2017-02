Izabel Barrizon, repórter do GD

Atualizada às 15h – Polícia Federal apreendeu cerca de 237 quilos de cocaína em avião de pequeno porte que realizou pouso forçado em uma estrada rural no município de Santo Antônio de Leverger (34 km ao sul). A aeronave de pequneo porte foi interceptada com a ajuda de um helicóptero da segurança pública.

Segundo informações da Polícia Federal (PF) a aeronave não tinha autorização de órgãos da aeronáutica para o voo que seria clandestino. Pouso forçado ocorreu na manhã desta sexta-feira (3).

Avião transportava drogas

Aeronave transportava grande quantidade de drogas e era monitorada por agentes da Polícia Federal, desde a Bolívia, de onde saiu. Com apoio do helicóptero do Centro Integrado de Operações Áreas (Ciopaer), policiais conseguiram forçar o pouso da aerovane, que passava por Mato Grosso.

Os suspeitos fugiram pela mata fechada e vários tijolos de cocaína foram abandonados dentro do avião.

A Polícia Militar do município de Santo Antônio do Leverger recebeu, inicialmente, a informação de que a aeronave havia caído perto de Barão, na comunidade Arruda Pinto. (Com assessoria Polícia Federal)