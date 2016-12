Da Redação/Extra MT

Na madrugada desta segunda-feira (5), bandidos explodiram um caixa eletrônico dentro do Comando Geral da Polícia Militar, na avenida Historiador Rubens de Mendonça (avenida do CPA), em Cuiabá.

De acordo com as informações preliminares, os criminosos arrombaram o caixa do Banco do Brasil com o uso de explosivos por volta das 3h10.

Policiais da guarda ouviram o forte barulho da explosão e solicitaram reforços, todavia, não conseguiram localizar nenhum suspeito.

Apesar da explosão, o compartimento onde ficam armazenadas as cédulas, não abriu, e os suspeitos escaparam sem levar nada. Não há informações de feridos.

Os serviços de inteligência da PM estão em diligências na tentativa de localizar qualquer suspeito de envolvimento no ato.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública informou que emitirá uma nota sobre o caso em instantes.

Atualizada às 09h48 – O Governo do Estado de Mato Grosso emitiu uma Nota Oficial à imprensa, informando que a PM abrirá um procedimento para apurar a tentativa de furto ao caixa eletrônico do Comando Geral. Leia abaixo, na íntegra:

NOTA OFICIAL

PM abre procedimento para apurar tentativa de furto ao caixa eletrônico do Comando Geral

A Polícia Militar informa que houve uma tentativa de furto ao caixa eletrônico, por volta das 3 horas de hoje (05.11), no Quartel do Comando Geral, em Cuiabá, com uso de explosivo.

Em virtude disso, foi aberto Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar as circunstâncias do fato e os procedimentos de segurança predial estão sendo revistos, em razão da falha na segurança orgânica.

A perícia técnica foi acionada para levantar informações detalhadas da ação. Além disso, unidades especializadas e de inteligência estão em diligências na tentativa de localizar qualquer suspeito de envolvimento no ato.

Não há feridos e nenhum dinheiro foi levado.